ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в Приморский край провёл совещание с представителями краевых органов власти, где рассказал о новом принципе работы по развитию социально-экономической сферы региона, связанным с созданием специальных «дальневосточных разделов» в государственных программах.

Глава Минвостокразвития России напомнил, что Правительство Российской Федерации утвердило новый механизм привлечения прежде всего финансовых ресурсов на Дальний Восток – с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах должны быть выделены специальные разделы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

«Необходимо, чтобы все включились в эту работу активно. Я посчитал своей ответственностью лично объяснить коллегам, которые работают в регионах, дух и смысл того, как теперь это все будет работать, а также разъяснить конкретные практические нюансы и аспекты реализации нового принципа применительно к проблемам и задачам Дальнего Востока», - пояснил Александр Галушка.

Министр подчеркнул, что в Правительстве Российской Федерации создана рабочая группа по выделению специальных «дальневосточных разделов» в различных государственных программах.

«Мы сегодня с коллегами посмотрели первые примеры таких специальных разделов, которые федеральные ведомства уже формируют, - сказал Александр Галушка. – Есть понимание, что планируется сделать во всех девяти дальневосточных регионах. Приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев – вот что мы с коллегами-губернаторами хотим увидеть в «дальневосточных разделах» госпрограмм федеральных министерств».

В ходе совещания Александр Галушка указал на то, что администрация Приморского края должна сформулировать в максимально кратчайшие сроки целевые показатели по ключевым направлениям развития Приморья.

«Работа в Приморье, как и во всех регионах Дальнего Востока, должна быть переведена на принципиально новый уровень организации», - подчеркнул Министр.

Как ранее отмечал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «дальневосточные разделы» имеют принципиальное значение для того, чтобы Дальний Восток стал удобным и комфортным местом для жизни людей.