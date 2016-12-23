ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 декабря Министр транспорта РФ Максим Соколов провёл встречу с представителями Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Во встрече участвовали сотрудники Минтранса России и подведомственных организаций. Обсуждались итоги исследования оценки пассажирами и пользователями грузоперевозок качества предоставляемых услуг на транспорте и деятельности Минтранса России. "Цель нашей встречи – обсудить результаты исследования, проведённого ВЦИОМ в 2016 году, узнать мнение общественности о деятельности транспортного комплекса, уровень удовлетворённости различными видами транспорта, сделать выводы для устранения имеющихся недостатков", – сказал М. Соколов.Руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил об основных выводах проведённого исследования, географии опросов населения, применяемых методах, тестируемых характеристиках и сводных оценках качества предоставляемых услуг на транспорте. Для определения показателя качества услуг применялись такие параметры как безопасность, удобное расписание, комфорт и быстрота совершения поездки, стоимость, и ряд других.По мнению большинства участников исследования, положение дел в транспортной отрасли значимо отличается в зависимости от уровня реализуемых проектов. Так, для федеральных проектов, преимущественно связанных с подготовкой инфраструктуры к проведению крупных международных мероприятий (ЧМ по футболу 2018 г.), характерно планомерное и непрерывное развитие ("ведется эффективная работа"). Ситуация с региональными транспортными проектами оценивается как прерывистое развитие или стагнация. Примечательно, что оценки существенно не отличаются по видам транспорта, основной критерий – наличие или отсутствие проблем с финансированием.По словам К. Родина, среди основных позитивных изменений респонденты отметили повышение безопасности перевозок, постепенное обновление транспортного парка страны, сохранение инвестиционной привлекательности крупных проектов, повышение доступности информации о пассажирских и грузоперевозках, онлайн доступ населения к покупке электронных билетов на различные виды транспорта. Респонденты также отметили положительное влияние информатизация на работу Министерства, так как электронная форма обращений оптимизирует сроки реагирования на запросы, позволяет за один и тот же период рассмотреть большее количество запросов по сравнению с традиционными форматами. Кроме того, на основании мнения населения представлена карта актуальных проблем по видам транспорта.