Минкомсвязь усовершенствует работу виртуальных операторов связи
16.08.2017, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило проект приказа, направленного на совершенствование требований к оказанию услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Соответствующий документ прошёл процедуру общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект приказа урегулирует использование кодов мобильной сети (Mobile Network Code, MNC). Теперь для идентификации виртуальных операторов в сетях связи общего пользования РФ могут использоваться уникальные коды MNC, выданные операторам мобильной связи. При присоединении виртуальных сетей связи к сетям связи других операторов проект приказа разрешает использовать элементы сетей связи, образующих точки присоединения, операторов мобильной связи. Раньше виртуальные операторы должны были строить такие точки присоединения. Согласно документу виртуальные сети также могут быть организованы на сетях профессиональной цифровой радиосвязи стандарта TETRA.
Напомним, виртуальные операторы оказывают услуги связи с использованием инфраструктуры других операторов в тех же полосах радиочастот. К настоящему моменту подведомственная Минкомсвязи России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выдала 85 лицензий на оказание услуг связи по модели MVNO.
Проект приказа предполагает, что приказы Минкомсвязи от 29 декабря 2008 года №116 "Об утверждении Требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи" и от 30 августа 2011 года №215 "О мерах по дальнейшей реализации бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи, в части использования ресурса нумерации" будут признаны утратившими силу.
Проект приказа урегулирует использование кодов мобильной сети (Mobile Network Code, MNC). Теперь для идентификации виртуальных операторов в сетях связи общего пользования РФ могут использоваться уникальные коды MNC, выданные операторам мобильной связи. При присоединении виртуальных сетей связи к сетям связи других операторов проект приказа разрешает использовать элементы сетей связи, образующих точки присоединения, операторов мобильной связи. Раньше виртуальные операторы должны были строить такие точки присоединения. Согласно документу виртуальные сети также могут быть организованы на сетях профессиональной цифровой радиосвязи стандарта TETRA.
Напомним, виртуальные операторы оказывают услуги связи с использованием инфраструктуры других операторов в тех же полосах радиочастот. К настоящему моменту подведомственная Минкомсвязи России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выдала 85 лицензий на оказание услуг связи по модели MVNO.
Проект приказа предполагает, что приказы Минкомсвязи от 29 декабря 2008 года №116 "Об утверждении Требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи" и от 30 августа 2011 года №215 "О мерах по дальнейшей реализации бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи, в части использования ресурса нумерации" будут признаны утратившими силу.
Источник: Минкомсвязь