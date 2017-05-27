ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В головном офисе ПАО "Татнефть" в Альметьевске под председательством Президента Татарстан Рустама Минниханова сегодня состоялось совещание с руководителями малых нефтяных компаний (МНК) республики по итогам деятельности в 1-м квартале 2017 года и перспективам их развития. В совещании приняли участие заместитель премьер-министра РТ Альберт Каримов, руководители ряда министерств, ведомств республики, подразделений федеральных структур, работники аппаратов президента и правительства РТ, главы администраций нефтяного региона республики, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.

"Год начался с роста нефтяных цен – это даёт надежду на долгосрочную стабилизацию котировок на высоком уровне и, как следствие, долгосрочный стабилизационный процесс", - отметил Минниханов, открывая встречу.

Он заметил, что появились первые признаки выхода экономики России из двухлетней рецессии. Рост производства в среднесрочной перспективе ожидается порядка 1,5% в год. В Татарстане же с начала года наметилась динамика за 4%, и есть надежда на сохранение её до конца года. Положительная динамика в республике по основным макроэкономическим показателям, превышающая общероссийские показатели, во многом является заслугой нефтяников, считает Минниханов.

Объём добычи нефти и газового конденсата в стране в первом квартале 2017 года составил 136 млн тонн, увеличившись на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это связано с ограничениями по соглашению с ОПЕК, иначе динамка была бы другой, отметил президент РТ. По его информации, в соответствии с обязательствами по Венскому соглашению со странами ОПЕК Россия к маю текущего года сократила добычу нефти до целевого уровня – на 300 тыс. баррелей в сутки по отношению к добыче в октябре 2016 года. Как итог, в первом квартале цена на нефть держалась в среднем на уровне 55 долларов за баррель.

Нефтяные компании Татарстана обеспечили положительные темпы нефтедобычи. Индекс их промышленного производства составил 103,1% по отношению к январю-марту 2016 г., добыто 8 млн 905 тыс. тонн нефти, в том числе малыми компаниями 1 млн 780 тыс. тонн. При этом выполнены все обязательства по сокращению добычи, подчеркнул Минниханов.