Минобрнауки утвердило новые образовательные стандарты СПО
13.01.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Образовательные стандарты разрабатывались Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего профессионального образования при непосредственном участии представителей образовательных организации, работодателей и экспертов, в том числе Ворлдскиллс.
Одной из основных новых особенностей стало введение в рамках государственной итоговой аттестации обязательного демонстрационного экзамена. Кроме того в образовательных стандартах сформулированы новые общие компетенции, учтены требования профессиональных и международных стандартов, передовых технологий и указаны требования к результатам освоения образовательной программы, к педагогическим работникам, к материально-технической базе (формируются в примерной основной образовательной программе), к основной литературе (формируются в примерной основной образовательной программе);
Также образовательными стандартами устанавливается, что часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы. Таким образом будет реализована модель дуального обучения.
Одной из основных новых особенностей стало введение в рамках государственной итоговой аттестации обязательного демонстрационного экзамена. Кроме того в образовательных стандартах сформулированы новые общие компетенции, учтены требования профессиональных и международных стандартов, передовых технологий и указаны требования к результатам освоения образовательной программы, к педагогическим работникам, к материально-технической базе (формируются в примерной основной образовательной программе), к основной литературе (формируются в примерной основной образовательной программе);
Также образовательными стандартами устанавливается, что часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы. Таким образом будет реализована модель дуального обучения.