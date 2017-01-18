Минобрнауки запустило портал "Бюджет для граждан"
18.01.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минобрнауки России представило портал «Бюджет для граждан», предоставляющего в удобной форме доступ к полной информации о развитии и финансировании системы образования и науки в нашей стране.
Вся информация на портале для удобства восприятия представлена в интерактивном формате в виде инфографик, диаграмм, интерактивных карт и видеороликов. Источники информации – официальные данные Росстата, данные федерального казначейства и информационных систем министерства. Данные на портале представлена в двух разрезах: по уровням образования и по крупным отраслевым проектам. Отдельный раздел посвящен науке.
Любой пользователь сможет найти на портале доступную информацию обо всех государственных обязательствах и социальных гарантиях в сфере образования и науки, о количестве образовательных организаций всех уровней образования, а также получить наглядную картину о финансировании той или иной области в динамике последних лет. Навигация портала сопровождается тематическими ссылками на необходимые ресурсы, позволяя, например, записать ребенка в детский сад через портал госуслуги.
Доступ к порталу открыт и доступен для всех, портал размещён на официальном сайте Министерства.
«Для граждан и СМИ портал – это дополнительная, подчас новая информация о системе образования и науки в России, ее финансировании и направлениях развития. Для министерства – это возможность наладить эффективную систему общественного контроля, "сверить часы" с обществом, получить критику, совет или одобрение нашей работы, – отметила Министр образования и науки О.Ю. Васильева в рамках презентации, – Работа над порталом будет продолжаться в течение всего 2017 года. Мы актуализируем представленную на портале информацию, добавим разделы, представим сведения о новых реализуемых министерством стратегических проектах. Мы постараемся увязать портал с региональными проектами открытости данных, насытить его интересующими граждан рейтингами школ, техникумов и вузов, уточнить данные портала на основании отзывов граждан».
Вся информация на портале для удобства восприятия представлена в интерактивном формате в виде инфографик, диаграмм, интерактивных карт и видеороликов. Источники информации – официальные данные Росстата, данные федерального казначейства и информационных систем министерства. Данные на портале представлена в двух разрезах: по уровням образования и по крупным отраслевым проектам. Отдельный раздел посвящен науке.
Любой пользователь сможет найти на портале доступную информацию обо всех государственных обязательствах и социальных гарантиях в сфере образования и науки, о количестве образовательных организаций всех уровней образования, а также получить наглядную картину о финансировании той или иной области в динамике последних лет. Навигация портала сопровождается тематическими ссылками на необходимые ресурсы, позволяя, например, записать ребенка в детский сад через портал госуслуги.
Доступ к порталу открыт и доступен для всех, портал размещён на официальном сайте Министерства.
«Для граждан и СМИ портал – это дополнительная, подчас новая информация о системе образования и науки в России, ее финансировании и направлениях развития. Для министерства – это возможность наладить эффективную систему общественного контроля, "сверить часы" с обществом, получить критику, совет или одобрение нашей работы, – отметила Министр образования и науки О.Ю. Васильева в рамках презентации, – Работа над порталом будет продолжаться в течение всего 2017 года. Мы актуализируем представленную на портале информацию, добавим разделы, представим сведения о новых реализуемых министерством стратегических проектах. Мы постараемся увязать портал с региональными проектами открытости данных, насытить его интересующими граждан рейтингами школ, техникумов и вузов, уточнить данные портала на основании отзывов граждан».