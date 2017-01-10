Минприроды России дало старт работе официального сайта Года экологии
10.01.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минприроды России открыло доступ к разработанной официальной странице Года экологии в сети Интернет по адресу www.ecoyear.ru
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, Год экологии должен стать заметным событием в общественной жизни страны, привлечь внимание самых широких слоев населения. «Важно объединить весь комплекс мероприятий, который разворачивается по всей стране, как на федеральном, так и на региональном уровне в рамках одной коммуникационной платформы», – сказал Министр.
Официальный сайт Года экологии в России имеет лаконичный, современный дизайн, полностью соответствующий его тематике.
Главная страница сайта содержит обновления новостного раздела и одновременно служит «коммуникационным узлом», информируя пользователя о структуре и контенте сайта.
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, Год экологии должен стать заметным событием в общественной жизни страны, привлечь внимание самых широких слоев населения. «Важно объединить весь комплекс мероприятий, который разворачивается по всей стране, как на федеральном, так и на региональном уровне в рамках одной коммуникационной платформы», – сказал Министр.
Официальный сайт Года экологии в России имеет лаконичный, современный дизайн, полностью соответствующий его тематике.
Главная страница сайта содержит обновления новостного раздела и одновременно служит «коммуникационным узлом», информируя пользователя о структуре и контенте сайта.