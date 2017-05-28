ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров прокомментировал первый полёт нового российского самолёта МС-21.

Он отметил, что инвестиции государства и предприятий ОАК в МС-21 – вклад в формирование эффективной системы нового российского авиастроения. Опыт, приобретённый благодаря проекту МС-21, позволит создавать самолёты будущего и укрепить позиции России, как одного из лидеров глобального авиационного рынка.

"МС-21 – наиболее совершенный продукт в мире среди своих аналогов - узкофюзеляжных среднемагистральных самолётов - отметил Денис Мантуров, - На сегодняшний день по своим лётно-техническим характеристикам и экономичности воздушное судно превосходит конкурентов в первую очередь, благодаря разработанному российскими конструкторами уникальному крылу" .

Министр пояснил, что российский самолёт позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12-15%, по сравнению с одноклассниками, и на 6-7%, по сравнению с их модернизированными версиями.

Глава Минпромторга России также озвучил данные о планируемых продажах МС-21. "Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на совокупный объёпоставок МС-21 более 1000 самолётов в период до 2037 года, - сообщил Денис Мантуров.