Минпромторг России подпишет с Туркменистаном соглашение о сотрудничестве в области промышленности
01.03.2017, 22:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков принял участие в десятом заседании Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Сергея Приходько и заместителя Председателя Кабинета министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.
В своём докладе о сотрудничестве в сфере промышленности замглавы Минпромторга России отметил, что российские компании выражают заинтересованность в поставках продукции автомобилестроения, сельхозмашиностроения, судостроения, металлургии, нефтегазового машиностроения, а также авиационной техники в Туркменистан.
Результатом активной работы на рынке Туркменистана стало подписание постановления о закупке техники КАМАЗ в количестве 1492 штук. По состоянию на 1 января текущего года поставка техники в рамках указанного проекта полностью завершена, отметил Василий Осьмаков.
Участники заседания отметили, что наиболее перспективным направлением сотрудничества является нефтегазовое машиностроение и поставка энергетического оборудования. Российские компании принимают участие в тендерах на поставку оборудования для хранения и транспортировки нефти и газа, а также строительства заводов СПГ малой и средней мощности.
Мы отмечаем положительный опыт сотрудничества ОДК с "Туркменгазом" по поставкам газотурбинных приводов и установок на их основе. В настоящий момент компании обсуждают возможность расширения совместной деятельности путём дополнения перечня номенклатуры энергетическим и газоперекачивающим оборудованием, сообщил замминистра.
В заключение Василий Осьмаков выразил готовность со стороны Минпромторга России подписать в ближайшее время с туркменской стороной межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промышленности.
В своём докладе о сотрудничестве в сфере промышленности замглавы Минпромторга России отметил, что российские компании выражают заинтересованность в поставках продукции автомобилестроения, сельхозмашиностроения, судостроения, металлургии, нефтегазового машиностроения, а также авиационной техники в Туркменистан.
Результатом активной работы на рынке Туркменистана стало подписание постановления о закупке техники КАМАЗ в количестве 1492 штук. По состоянию на 1 января текущего года поставка техники в рамках указанного проекта полностью завершена, отметил Василий Осьмаков.
Участники заседания отметили, что наиболее перспективным направлением сотрудничества является нефтегазовое машиностроение и поставка энергетического оборудования. Российские компании принимают участие в тендерах на поставку оборудования для хранения и транспортировки нефти и газа, а также строительства заводов СПГ малой и средней мощности.
Мы отмечаем положительный опыт сотрудничества ОДК с "Туркменгазом" по поставкам газотурбинных приводов и установок на их основе. В настоящий момент компании обсуждают возможность расширения совместной деятельности путём дополнения перечня номенклатуры энергетическим и газоперекачивающим оборудованием, сообщил замминистра.
В заключение Василий Осьмаков выразил готовность со стороны Минпромторга России подписать в ближайшее время с туркменской стороной межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промышленности.