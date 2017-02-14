Минпромторг России разрабатывает дорожную карту по интеллектуальным телематическим системам
14.02.2017, 19:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов провёл заседание межведомственной рабочей группы по разработке "дорожной карты" в целях формирования необходимых изменений нормативно-правового регулирования для внедрения интеллектуальных телематических систем, развития инновационных технологий и повышения безопасности на дорогах. Межведомственная рабочая группа была создана по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича от 28 октября 2016 г.
Участники заседания – представители ЕЭК, Минтранса, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, АО "ГЛОНАСС", НП "ГЛОНАСС", АСИ, ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ", российские и иностранные предприятия-производители автомобилей и электронных компонентов – обсудили проект "дорожной карты", итоговый вариант которой после согласования с ФОИВ будет представлен в Правительство РФ.
Цель "дорожной карты" – формирование внутреннего спроса на телематические технологии для повышения безопасности на дорогах. Минпромторг России считает целесообразным создание подобных информационных систем на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Системы разрабатываются, в том числе, для рынка страховых услуг – они позволят упростить автовладельцам оформление ДТП за счёт обработки данных о параметрах движения транспортных средств. Ожидается, что рынок транспортной телематики вырастет до 23,5 млрд. к 2025 году.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации придаёт большое значение интеграции интеллектуальных систем в транспортную инфраструктуру. Отечественная технология ГЛОНАСС уже внесла большой вклад в спасение водителей и пассажиров за счёт повышения оперативности реагирования на ДТП, и показатели будут увеличиваться при расширении пользования технологией на всей территории страны.
Участники заседания – представители ЕЭК, Минтранса, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, АО "ГЛОНАСС", НП "ГЛОНАСС", АСИ, ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ", российские и иностранные предприятия-производители автомобилей и электронных компонентов – обсудили проект "дорожной карты", итоговый вариант которой после согласования с ФОИВ будет представлен в Правительство РФ.
Цель "дорожной карты" – формирование внутреннего спроса на телематические технологии для повышения безопасности на дорогах. Минпромторг России считает целесообразным создание подобных информационных систем на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Системы разрабатываются, в том числе, для рынка страховых услуг – они позволят упростить автовладельцам оформление ДТП за счёт обработки данных о параметрах движения транспортных средств. Ожидается, что рынок транспортной телематики вырастет до 23,5 млрд. к 2025 году.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации придаёт большое значение интеграции интеллектуальных систем в транспортную инфраструктуру. Отечественная технология ГЛОНАСС уже внесла большой вклад в спасение водителей и пассажиров за счёт повышения оперативности реагирования на ДТП, и показатели будут увеличиваться при расширении пользования технологией на всей территории страны.