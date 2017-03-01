Минпромторг не видит необходимости дополнительно поддерживать АВТОВАЗ
01.03.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ не нуждается в дополнительной поддержке государства, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, запросов на отдельную господдержку от автопроизводителя не поступало.
"Что касается тех корпоративных мероприятий, которые проводились за последние полгода в части докапитализации за счёт взносов учредителей, в том числе и трансформации тех займов, которые предоставлялись в своё время "Ростехом" АВТОВАЗу в капитал компании, в акции, – эти мероприятия все осуществлены", – отметил министр, которого цитирует Lenta.ru.
При этом Мантуров подчеркнул, что АВТОВАЗ, наряду с другими отечественными автопроизводителями, продолжит получать субсидии для компенсации расходов, связанных с выполнением государственных программ поддержки авторынка – льготного кредитования и лизинга.
Напомним, АВТОВАЗ по итогам 2016 года снизил чистый убыток до 44,8 млрд рублей против 73,9 млрд годом ранее. При этом выручка производителя выросла на 4,8%, достигнув почти 185 млрд рублей. Операционный убыток группы "АВТОВАЗ" до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 млрд рублей, что почти на 37% меньше, чем в 2015 году.
"Что касается тех корпоративных мероприятий, которые проводились за последние полгода в части докапитализации за счёт взносов учредителей, в том числе и трансформации тех займов, которые предоставлялись в своё время "Ростехом" АВТОВАЗу в капитал компании, в акции, – эти мероприятия все осуществлены", – отметил министр, которого цитирует Lenta.ru.
При этом Мантуров подчеркнул, что АВТОВАЗ, наряду с другими отечественными автопроизводителями, продолжит получать субсидии для компенсации расходов, связанных с выполнением государственных программ поддержки авторынка – льготного кредитования и лизинга.
Напомним, АВТОВАЗ по итогам 2016 года снизил чистый убыток до 44,8 млрд рублей против 73,9 млрд годом ранее. При этом выручка производителя выросла на 4,8%, достигнув почти 185 млрд рублей. Операционный убыток группы "АВТОВАЗ" до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 млрд рублей, что почти на 37% меньше, чем в 2015 году.