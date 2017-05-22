ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Денис Мантуров выразил интерес к инновационному транспортному средству во время рабочего визита в ноябре прошлого года в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, на базе которого ведется работа над проектом. По итогам встречи с разработчиками солнцемобиля на выставке достижений университета, в подконтрольные Министерству государственные и частные компании было направлено письмо за подписью Министра с просьбой рассмотреть возможность оказания проекту всесторонней поддержки.

Команда проекта «Polytech Solar» начала работу по созданию солнцемобиля в мае 2016 года. Машина имеет форму корпуса «катамаран», ее корпус выполнен из композитных материалов российского производства. Автомобиль получает электрическую энергию от 4 кв.м. от солнечных панелей, установленных на крыше, КДП панелей – 24%. Вес солнцемобиля не превышает 200 кг, максимальная скорость – 150 км/ч. Кроме того, электромобиль будет оснащен системой контроля управления и углепластиковыми дисками собственной разработки.