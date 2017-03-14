Минпромторг поддержит производителей оборудования для фарминдустрии
14.03.2017, 11:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Минпромторге РФ под председательством замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова состоялось совещание по обсуждению мер поддержки, оказываемых производителям оборудования, которое может быть использовано в отрасли фармацевтической промышленности.
В рамках совещания были отмечены основные на сегодня стратегические направления работы в этой сфере – развитие производства отечественного фармацевтического машиностроения, стимулирование спроса на эту продукцию, а также сокращение импортозависимости фармацевтической отрасли от импортного оборудования.
В министерстве напомнили, что организации смогут воспользоваться существующими мерами господдержки. Это льготные займы Фонда развития промышленности, выдаваемые на реализацию проектов, связанных с внедрением новых технологий или организацией импортозамещающих производств. Кроме того, субсидии на компенсацию части затрат на НИОКР и субсидии на уплату процентов по кредитам в размере 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ.
В рамках совещания были отмечены основные на сегодня стратегические направления работы в этой сфере – развитие производства отечественного фармацевтического машиностроения, стимулирование спроса на эту продукцию, а также сокращение импортозависимости фармацевтической отрасли от импортного оборудования.
В министерстве напомнили, что организации смогут воспользоваться существующими мерами господдержки. Это льготные займы Фонда развития промышленности, выдаваемые на реализацию проектов, связанных с внедрением новых технологий или организацией импортозамещающих производств. Кроме того, субсидии на компенсацию части затрат на НИОКР и субсидии на уплату процентов по кредитам в размере 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ.