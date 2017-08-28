Минсельхоз РФ предлагает компенсировать 30% затрат на создание питомников
28.08.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв провёл выездное всероссийское совещание по вопросам развития садоводства и питомниководства в стране. Мероприятие прошло 25 августа в Волгоградской области на базе КСК «Сады Придонья», сообщает Минсельхоз РФ.
Состояние отечественного садоводства сегодня находится в стадии интенсивного подъёма. Стимулировать работу в этом направлении удалось благодаря своевременной господдержке закладки садов. Только в 2015-2016 годах Минсельхоз России увеличил ставки субсидирования в этом направлении почти в 5 раз.
«Благодаря применению интенсивных технологий садоводства, сейчас на Юге России получают до 80 тонн урожая плодов с каждого гектара. Увеличиваются и темпы закладки садов - за последние три года площадь закладки возросла в 1,5 раза, с 9,3 тыс. в 2013 году до 15 тыс. га в 2016 г. В результате за этот период рост производства фруктов составил почти 15%, это очень хороший показатель», - рассказал Александр Ткачёв о состоянии дел в российском садоводстве.
Также министр отметил, что для замещения импортных фруктов отечественными необходимо сохранять достигнутые темпы закладки садов. По прогнозам на текущий год общая площадь садов увеличится на 7-10% до 15,6 тыс. га.
Возвращаясь к теме государственной поддержки садоводства, Александр Ткачёв упомянул необходимость развития отечественных питомников. На сегодняшний день правительством для этих целей предусмотрены льготные кредиты и возмещение 20% затрат на создание питомников по производству качественного посадочного материала. При этом министр сообщил, что аграрное ведомство рассматривает возможность увеличения компенсации до 30%. Более того, в рамках единой субсидии могут быть предусмотрены средства в размере до 200 тыс. рублей на 1 га питомников. Конкретная сумма зависит от региона.
Министр сельского хозяйства РФ напомнил о необходимости расширения площадей плодохранилищ. По словам Александра Ткачёва, в настоящее время имеется порядка 200 плодохранилищ общей мощностью 300 тыс. тонн. "Эти хранилища удовлетворяют всего 10-15% наших потребностей. Садоводы и инвесторы понимают риски продажи урожая за бесценок, и только в текущем году в соответствии с проектами инвесторов планируется увеличить мощности плодохранилищ на 280 тыс. тонн. Государство готово компенсировать до 20% затрат", - сообщил глава Минсельхоза.
В 2020-2023 годах, когда на рынок поступит урожай от заложенных сегодня садов, проблема нехватки плодохранилищ может нанести серьёзный ущерб садоводам. "В ближайшие 3 года необходимо построить хранилища мощностью до 2 млн тонн продукции", - обозначил перспективную задачу глава Минсельхоза России.
С докладом «О состоянии и перспективах развития садоводства и питомниководства в Российской Федерации» выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев. Он отметил, что несмотря на календарное завершение летнего сезона, закладка многолетних насаждений в субъектах Российской Федерации будет продолжена и в осенний период.
Одним из самых перспективных направлений в промышленном садоводстве, Петр Чекмарев назвал производство плодов семечковых и косточковых культур, в основном это яблоня, вишня, слива, черешня. Так, за последние три года урожай плодов семечковых увеличился до 848,2 тыс. тонн в 2016 г., тогда как в 2014 году этот показатель составлял 698,6 тыс. тонн.
Производство плодов косточковых культур в России составляет в среднем ежегодно от 50 тыс. тонн.
Состояние отечественного садоводства сегодня находится в стадии интенсивного подъёма. Стимулировать работу в этом направлении удалось благодаря своевременной господдержке закладки садов. Только в 2015-2016 годах Минсельхоз России увеличил ставки субсидирования в этом направлении почти в 5 раз.
«Благодаря применению интенсивных технологий садоводства, сейчас на Юге России получают до 80 тонн урожая плодов с каждого гектара. Увеличиваются и темпы закладки садов - за последние три года площадь закладки возросла в 1,5 раза, с 9,3 тыс. в 2013 году до 15 тыс. га в 2016 г. В результате за этот период рост производства фруктов составил почти 15%, это очень хороший показатель», - рассказал Александр Ткачёв о состоянии дел в российском садоводстве.
Также министр отметил, что для замещения импортных фруктов отечественными необходимо сохранять достигнутые темпы закладки садов. По прогнозам на текущий год общая площадь садов увеличится на 7-10% до 15,6 тыс. га.
Возвращаясь к теме государственной поддержки садоводства, Александр Ткачёв упомянул необходимость развития отечественных питомников. На сегодняшний день правительством для этих целей предусмотрены льготные кредиты и возмещение 20% затрат на создание питомников по производству качественного посадочного материала. При этом министр сообщил, что аграрное ведомство рассматривает возможность увеличения компенсации до 30%. Более того, в рамках единой субсидии могут быть предусмотрены средства в размере до 200 тыс. рублей на 1 га питомников. Конкретная сумма зависит от региона.
Министр сельского хозяйства РФ напомнил о необходимости расширения площадей плодохранилищ. По словам Александра Ткачёва, в настоящее время имеется порядка 200 плодохранилищ общей мощностью 300 тыс. тонн. "Эти хранилища удовлетворяют всего 10-15% наших потребностей. Садоводы и инвесторы понимают риски продажи урожая за бесценок, и только в текущем году в соответствии с проектами инвесторов планируется увеличить мощности плодохранилищ на 280 тыс. тонн. Государство готово компенсировать до 20% затрат", - сообщил глава Минсельхоза.
В 2020-2023 годах, когда на рынок поступит урожай от заложенных сегодня садов, проблема нехватки плодохранилищ может нанести серьёзный ущерб садоводам. "В ближайшие 3 года необходимо построить хранилища мощностью до 2 млн тонн продукции", - обозначил перспективную задачу глава Минсельхоза России.
С докладом «О состоянии и перспективах развития садоводства и питомниководства в Российской Федерации» выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев. Он отметил, что несмотря на календарное завершение летнего сезона, закладка многолетних насаждений в субъектах Российской Федерации будет продолжена и в осенний период.
Одним из самых перспективных направлений в промышленном садоводстве, Петр Чекмарев назвал производство плодов семечковых и косточковых культур, в основном это яблоня, вишня, слива, черешня. Так, за последние три года урожай плодов семечковых увеличился до 848,2 тыс. тонн в 2016 г., тогда как в 2014 году этот показатель составлял 698,6 тыс. тонн.
Производство плодов косточковых культур в России составляет в среднем ежегодно от 50 тыс. тонн.
Источник: https://www.bashkortostan.ru