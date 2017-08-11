ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 10 августа 2017 года, по данным региональных органов управления АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 535,2 тыс. тонн, что на 22,5% больше, чем на аналогичный период прошлого года (436,9 тыс. тонн).

Собрано 376,3 тыс. тонн огурцов (в 2016 г. -318,8 тыс. тонн) и 150,4 тыс. тонн томатов (в 2016 г. - 105,4 тыс. тонн). Урожай прочих овощных культур составляет 8,5 тыс. тонн (в 2016 г. - 12,7 тыс. тонн).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах стали Краснодарский край - 68,0 тыс. тонн, Ставропольский край - 41,9 тыс. тонн, Республика Башкортостан - 29,8 тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика - 28,1 тыс. тонн, Липецкая область - 24,2 тыс. тонн.