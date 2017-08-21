ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во всех федеральных округах страны идёт уборка сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 18 августа 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 18,4 млн га (в 2016 г. - 23,8 млн га). Намолочено 72,5 млн тонн зерна (в 2016 г. - 76,1 млн тонн) при урожайности 39,4 ц/га (в 2016 г. - 32 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 13,4 млн га (в 2016 г. - 14,7 млн га). Намолочено 56,8 млн тонн зерна (в 2016 г. - 52,7 млн тонн) при урожайности 42,4 ц/га (в 2016 г. - 35,8 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 3,4 млн га (в 2016 г. -5,1 млн га). Намолочено 11,3 млн тонн (в 2016 г. - 13,2 млн тонн) при урожайности 32,9 ц/га (в 2016 г. - 25,8 ц/га).

В Краснодарском крае кукуруза на зерно обмолочена с площади 0,2 тыс. га, намолочено 1,1 тыс. тонн при урожайности 66,7 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 148,7 тыс. га (в 2016 г. - 99,9 тыс. га). Намолочено 326,6 тыс. тонн (в 2016 г. - 149,9 тыс. тонн) при урожайности 22 ц/га (в 2016 г. - 15,0 ц/га).

В Краснодарском крае соя обмолочена с площади 7,3 тыс. га, намолочено 14,4 тыс. тонн при урожайности 19,7 ц/га.

В Чеченской Республике и Республике Крым подсолнечник на зерно обмолочен с площади 3,4 тыс. га и 0,5 тыс. га соответственно. Намолочено 2,4 тыс. тонн в Чеченской республике и 0,3 тыс. тонн в Республике Крым при урожайности 7,1 ц/га и 7,2 ц/га соответственно.

Лён-долгунец вытереблен с площади 5,9 тыс. га (в 2016 г. - 14,2 тыс. га).

Сахарная свёкла выкопана с площади 34,8 тыс. га (в 2016 г. - 28,0 тыс. га). Накопано 1,6 млн тонн (в 2016 г. - 1,2 млн тонн) при урожайности 467,5 ц/га (в 2016 г. - 445,6 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 20,3 тыс. га (в 2016 г. - 25,1 тыс. га). Накопано 494,0 тыс. тонн клубней (в 2016 г. - 608,3 тыс. тонн) при урожайности 243,7 ц/га (в 2016 г. - 242,5 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 37,9 тыс. га (в 2016 г. - 45,3 тыс. га). Собрано 599,8 тыс. тонн (в 2016 г. - 736,2 тыс. тонн) при урожайности 158,4 ц/га (в 2016 г. - 162,4 ц/га).

Сев озимых культур в отдельных регионах Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов проведён на площади 153,6 тыс. га (в 2016 г. - 358,9 тыс. га).