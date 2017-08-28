ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во всех федеральных округах страны идёт уборка сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 25 августа 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 22,8 млн га (в 2016 г. - 28,5 млн га). Намолочено 84,4 млн тонн зерна (в 2016 г. - 85 млн тонн) при урожайности 37,1 ц/га (в 2016 г. - 29,8 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 15,4 млн га (в 2016 г. - 17,7 млн га). Намолочено 62,9 млн тонн зерна (в 2016 г. - 59,5 млн тонн) при урожайности 41 ц/га (в 2016 г. - 33,7 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,9 млн га (в 2016 г. - 6,2 млн га). Намолочено 15,3 млн тонн (в 2016 г. - 15,5 млн тонн) при урожайности 30,8 ц/га (в 2016 г. - 24,9 ц/га).

Кукуруза на зерно в Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях обмолочена с площади 6,3 тыс. га (в 2016 г. - 3,4 тыс. га), намолочено 31,8 тыс. тонн (в 2016 г. - 20,1 тыс. тонн) при урожайности 50,3 ц/га (в 2016 г. - 58,9 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 181,4 тыс. га (в 2016 г. - 181,2 тыс. га). Намолочено 394,4 тыс. тонн (в 2016 г. - 276,7 тыс. тонн) при урожайности 21,7 ц/га (в 2016 г. - 15,3 ц/га).

Соя в Краснодарском крае, Белгородской и Саратовской областях обмолочена с площади 26,8 тыс. га (в 2016 г. -19,1 тыс. га). Намолочено 55,6 тыс. тонн (в 2016 г. - 35,4 тыс. тонн) при урожайности 20,8 ц/га (в 2016 г. - 18,5 ц/га).

Подсолнечник на зерно в Чеченской Республике, Республике Крым и Краснодарском крае обмолочен с площади 18,2 тыс. га (в 2016 г. - 20,2 тыс. га). Намолочено 28,8 тыс. тонн (в 2016 г. - 37,2 тыс. тонн) при урожайности 15,9 ц/га (в 2016 г. - 18,5 ц/га).

Лён-долгунец вытереблен с площади 11,1 тыс. га (в 2016 г. - 21,8 тыс. га).

Сахарная свёкла выкопана с площади 63,4 тыс. га в 2016 г. - 58,5 тыс. га). Накопано 2,8 млн тонн (в 2016 г. - 2,6 млн тонн) при урожайности 441,0 ц/га (в 2016 г. - 452,2 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 25 тыс. га (в 2016 г. - 40,4 тыс. га). Накопано 628,7 тыс. тонн клубней (в 2016 г. - 1,1 млн тонн) при урожайности 251,9 ц/га (в 2016 г. - 268,9 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 42,2 тыс. га (в 2016 г. - 55,4 тыс. га). Собрано 708,8 тыс. тонн (в 2016 г. - 976,1 тыс. тонн) при урожайности 168 ц/га (в 2016 г. - 176,2 ц/га).

Сев озимых культур в отдельных регионах Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов проведён на площади 909,8 тыс. га (в 2016 г. - 1,1 млн га).