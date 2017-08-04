ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во всех федеральных округах страны идёт уборка сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 3 августа 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 10,7 млн га (в 2016 г. - 13,8 млн га), намолочено 44,9 млн тонн зерна (в 2016 г. - 51,6 млн тонн) при урожайности 42,1 ц/га (в 2016 г. - 37,3 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади

8,5 млн га (в 2016 г. - 9,9 млн га). Намолочено 37,4 млн тонн зерна (в 2016 г. - 39,2 млн тонн) при урожайности 43,8 ц/га (в 2016 г. - 39,7 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,3 млн га (в 2016 г. - 1,9 млн га). Намолочено 4,9 млн тонн (в 2016 г. - 6,1 млн тонн) при урожайности 36,1 ц/га (в 2016 г. - 32,8 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 123,5 тыс. га (в 2016 г. - 66,2 тыс. га), намолочено 251,3 тыс. тонн (в 2016 г. - 132,4 тыс. тонн) при урожайности 20,3 ц/га (в 2016 г. - 20 ц/га).

В Краснодарском и Ставропольском краях приступили к уборке сахарной свёклы. В целом по стране убрано 5,1 тыс. га, накопано 236,9 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 464,9 ц/га.

В Удмуртской Республике приступили к тереблению льна-долгунца. Вытереблено 0,42 тыс. га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопано 12,4 тыс. га раннего картофеля, накопано 315,2 тыс. тонн клубней при урожайности 254,9 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 26,2 тыс. га, собрано 303,6 тыс. тонн при урожайности 115,8 ц/га.