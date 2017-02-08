Минсельхоз РФ пока не видит необходимости в закупочных интервенциях на рынке зерна
08.02.2017, 10:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Минсельхоз РФ пока не видит необходимости в продолжении закупочных интервенций на рынке зерна, поскольку этому не способствует ценовая ситуация.
"Это (продолжение закупок) зависит от ценовой ситуации, сейчас пока мы не видим тенденции к падению цен, экспорт идёт хорошо, считаем, что пока вмешиваться в этот процесс не надо", - заявил журналистам директор департамента регулирования продовольственных рынков
Минсельхоза Владимир Волик.
"Но ситуация может измениться в любой момент", - добавил он.
По его словам, в конце марта, как и предусмотрено законодательством, Минсельхоз утвердит индикативные минимальные цены для проведения закупочных интервенций на рынке зерна.
"Это (продолжение закупок) зависит от ценовой ситуации, сейчас пока мы не видим тенденции к падению цен, экспорт идёт хорошо, считаем, что пока вмешиваться в этот процесс не надо", - заявил журналистам директор департамента регулирования продовольственных рынков
Минсельхоза Владимир Волик.
"Но ситуация может измениться в любой момент", - добавил он.
По его словам, в конце марта, как и предусмотрено законодательством, Минсельхоз утвердит индикативные минимальные цены для проведения закупочных интервенций на рынке зерна.