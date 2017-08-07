ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и в соответствии с указанием Министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачёва о повышении эффективности мониторинга зернового и иных агропродовольственных рынков Деппродрынками подготовлен анализ текущей ситуации по состоянию на 07.08.2017.

На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация.

Рынок зерна. По состоянию на 3 августа 2017 г. средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 183 долл. США/тонна. За неделю цена снизилась на 7 долл. США/тонна (- 3,7%).

По оперативным данным ФТС России на 2 августа 2017 г. в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 2 645 тыс. тонн, что на 20,7% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (2 192 тыс. тонн). Объём экспорта пшеницы за сезон составил 1 553 тыс. тонн, (-7,5% к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя - 677 тыс. тонн (+45,6%), кукурузы - 400 тыс. тонн (в 16,0 раза больше).

По состоянию на 31 июля 2017 г. оптовые цены в Европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили - 15 320 руб./тонна (+0,4% за неделю, -6,2% с начала года), муку ржаную - 11 800 руб./тонна (+0,2% за неделю, -3,4% с начала года).

Рынок мяса и мясопродуктов. В январе-июне 2017 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 6,5 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 3,8%.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 04.08.2017 на говядину полутуши составила 208,13 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши - 162,01 тыс. руб./тонну, на мясо птицы - 99,40 тыс. руб./тонну.

Рынок молока и молокопродуктов. В январе-июне 2017 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 15,3 млн тонн и увеличился относительно уровня 2016 года на 0,6%.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 04.08.2017 на молоко сырое составила 23,54 руб./кг.

Рынок сахара. В январе-июне 2017 года производство сахара-песка увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 606,0 тыс. тонн.