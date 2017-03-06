ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и в соответствии с указанием Министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачёва о повышении эффективности мониторинга зернового и иных агропродовольственных рынков Деппродрынками подготовлен анализ текущей ситуации по состоянию на 06.03.2017.

На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация.

Рынок зерна. По состоянию на 2 марта 2017 г. средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 181 долл. США/тонна. За неделю цена увеличилась на 2 долл. США/тонна (+0,8%).

По оперативным данным ФТС России на 1 марта 2017 г. в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 24 551 тыс. тонн, что на 3,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (25 454 тыс. тонн). Объём экспорта пшеницы за сезон составил 18 977 тыс. тонн, (+ 0,3% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы - 3 308 тыс. тонн (+21,1%), ячменя - 2 089 тыс. тонн (-41,9%).

По состоянию на 27 февраля 2017 г. оптовые цены в Европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили - 16 215 руб./тонна (-0,1% за неделю,-0,7% с начала года), муку ржаную - 12 080 руб./тонна (0,0% за неделю, -1,1% с начала года).

Рынок мяса и мясопродуктов. В январе 2017 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 828,5 тыс. т, что на 6,7% выше уровня аналогичного периода 2016 года.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 03.03.2017 на говядину полутуши составила 206,35 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши - 155,56 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки - 102,50 тыс. руб./тонну.

Рынок молока и молокопродуктов. В январе 2017 года валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях составил 1 220,7 тыс. тонн, что на 4,3% выше уровня аналогичного периода 2016 года.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 03.03.2017 на молоко сырое составила 25,13 руб./кг.

Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 27 февраля 2017 г. работают 3 завода по переработке сахарной свёклы. С конца июля 2016 г. переработано сахарной свёклы 46 209,2 тыс. т (на 34,7% выше уровня прошлого года), выработано 6 078,7 тыс. т (на 17,4% выше уровня прошлого года).