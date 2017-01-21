ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам прошлого года более 71% федеральных дорог соответствуют стандартам, отмечает министр транспорта.

Вопрос исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по удвоению к 20-м годам строительства дорог поднял зампредседателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Как отметил министр транспорта Максим Соколов, на сегодняшний день в нормативном состоянии находится 71% федеральных трасс. В ускоренном режиме и с передовыми технологиями приводятся в порядок дороги в регионах, в том числе – на Дальнем Востоке, применяется концессия, например, М4Дон.

"Основные направления уже находятся в нормативном состоянии, это стало возможным благодаря политике президента и поддержке правительства. Сложнее с региональными дорогами, а их больше, почти 1,5 млн км, около одного млн – местные и муниципальные. Именно поэтому – наш акцент более 100 млрд ежегодно на региональные и транзитно-муниципальные дороги", - подчеркнул он.

Соколов также отметил, что система "Платон" помогла привести в порядок дороги в 25 субъектах, в том числе – мост в Уфе. Также, по его словам, в этом году будет открыто движение по Борскому мосту в Нижегородской области

"Поддержку от системы "Платон" получили 39 субъектов. Средства есть, цели поставлены, будем реализовывать", - сказал министр.