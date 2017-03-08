Митрополит Волоколамский Иларион провёл рабочую встречу с генсекретарём Всемирного совета церквей
08.03.2017, 23:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 марта 2017 года в здании женевского отделения ООН состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с генеральным секретарем Всемирного совета церквей Олафом Фюксе Твейтом.
В ходе беседы стороны отметили важность инициатив, подобных международной конференции высокого уровня «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: защита христиан и представителей других религий», в которой они приняли участие. Был поднят ряд вопросов, касающихся защиты христиан на Ближнем Востоке.
Генеральный секретарь ВСЦ ознакомил владыку Илариона с результатами своей поездки в Ирак. Основной целью визита было проявление солидарности с церквами Ирака и анализ положения христиан в этой стране. Олаф Фюксе Твейт подчеркнул, что официальные представители иракского государства рассматривают христианское присутствие как очень важный для своей страны фактор, необходимый для построения по-настоящему плюралистичного общества. О.Ф. Твейт пригласил Московский Патриархат к участию в дальнейших программах Всемирного совета церквей по Ираку.
В ходе беседы стороны отметили важность инициатив, подобных международной конференции высокого уровня «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: защита христиан и представителей других религий», в которой они приняли участие. Был поднят ряд вопросов, касающихся защиты христиан на Ближнем Востоке.
Генеральный секретарь ВСЦ ознакомил владыку Илариона с результатами своей поездки в Ирак. Основной целью визита было проявление солидарности с церквами Ирака и анализ положения христиан в этой стране. Олаф Фюксе Твейт подчеркнул, что официальные представители иракского государства рассматривают христианское присутствие как очень важный для своей страны фактор, необходимый для построения по-настоящему плюралистичного общества. О.Ф. Твейт пригласил Московский Патриархат к участию в дальнейших программах Всемирного совета церквей по Ираку.