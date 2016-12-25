ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 декабря 2016 года в московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион помянул за Божественной литургией тех, кто погиб в происшедшей в этот день над Черным морем авиакатастрофе.



Воскресным утром пришла трагическая весть: разбился самолет Ту-154 российского Министерства обороны, на борту которого находилось 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, журналисты, а также Е.П. Глинка, «доктор Лиза», известная своей благотворительной деятельностью.



В слове после богослужения архипастырь отметил:



«В начале Литургии я сказал о скорбном известии, которое поступило, когда мы только начинали молиться. Сейчас это известие подтвердилось. Имена тех, кто находился на борту упавшего и разбившегося самолета, опубликованы. Эти имена нам известны, и среди них есть близкие нам люди.



Я хотел бы вспомнить человека, которого знал очень близко, ? генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. На протяжении многих лет он дирижировал во время парада на Красной площади. Те из вас, кто видел парады вживую или по телевизору, могли услышать этот оркестр, состоявший из более чем тысячи человек. Я сам, когда служил в армии, в таком оркестре играл, прошел через четыре парада. На протяжении многих лет Валерий Михайлович являлся главным военным дирижером России, он руководил этим огромным коллективом. А в последние годы он был главным дирижером Ансамбля песни и пляски Российской армии - тоже известного, легендарного коллектива. На том самолете он летел вместе с большой группой членов ансамбля. Также там был его помощник Константин Майоров, отец одного из певчих нашего храма. На том самолете была Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза", которая совершила множество благотворительных деяний, заботилась о больных, об умирающих. Эти люди летели в Сирию, чтобы поздравить там наших военнослужащих, чтобы распределить гуманитарную помощь.



Произошла трагедия, и уже становится очевидно, что выживших, по всей видимости, нет. Поэтому будем молиться об упокоении всех погибших, о том, чтобы Господь утешил их сродников, чтобы всем тем, кто так внезапно перешел в вечную жизнь, Он даровал упокоение и Царствие Небесное».



Затем владыка совершил в храме заупокойную литию по жертвам авиакатастрофы.



Позже в этот день митрополит Волоколамский Иларион в память о погибших возложил цветы к зданию Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.



Обращаясь к журналистам, владыка Иларион сказал: «Я хотел бы выразить самые искренние и сердечные соболезнования супруге, всем родным Валерия Михайловича Халилова - главного военного дирижера России на протяжении многих лет, человека, с которым меня связывала долгая и теплая дружба. Девять лет назад Валерий Михайлович в национальной кафедральной базилике Вашингтона исполнил мою "Рождественскую ораторию". Тогда была премьера этого сочинения. Мы вместе с Валерием Михайловичем и оркестром Министерства обороны проехали по нескольким городам Америки. И с тех пор нас связывала очень теплая дружба».



Отметив, что трудно было поверить в пришедшее утром сообщение о трагедии, иерарх рассказал, что она стала также личным горем для одного из певчих храма на Ордынке: в списке жертв катастрофы - его отец, из руководителей ансамбля Александрова Константин Майоров.



«Мы в храме вознесли молитву о упокоении всех безвинно погибших на борту этого самолета», - продолжил владыка.



Говоря о погибшей в авиакатастрофе Елизавете Глинке, архипастырь подчеркнул: «Она человек, сделавший очень много добра. Память о ней останется в сердцах многих людей».



«Я хотел бы выразить соболезнования всем, кто в этой трагедии потерял своих близких. Пусть Господь упокоит их души в селениях праведных, в месте, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Вечная им память!», - сказал митрополит Иларион.