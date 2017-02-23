Митрополит Волоколамский Иларион встретился с председателем Католической епископской конференции Италии
23.02.2017, 12:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 февраля 2017 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с главой Католической епископской конференции Италии архиепископом Генуэзским кардиналом Анджело Баньяско, прибывшим в Москву для участия в заседании межцерковной рабочей группы Форума-диалога Россия-Италия по линии гражданских обществ.
Во встрече приняли участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексий Дикарев.
Митрополит Иларион и кардинал Анджело Баньяско обменялись мнениями по поводу состоявшегося 21 февраля заседания рабочей группы, признав полезным продолжение сотрудничества в данном формате.
Во встрече приняли участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексий Дикарев.
Митрополит Иларион и кардинал Анджело Баньяско обменялись мнениями по поводу состоявшегося 21 февраля заседания рабочей группы, признав полезным продолжение сотрудничества в данном формате.