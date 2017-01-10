Мизулина: необходимо ввести ответственность за незаконное вторжение в семьи
10.01.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сенатор Елена Мизулина прокомментировала новость о том, что московская полиция вернула гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой ее годовалого ребенка.
Я считаю, что сотрудники полиции, органов опеки, иных органов власти должны нести ответственность за незаконное вторжение в семьи, незаконное изъятие детей, за превышение своих должностных полномочий. Ведь такое происходит не только с семьями мигрантов, это происходит и с семьями наших российских граждан. Такая ситуация волнует и пугает очень многих родителей. Нужно положить конец этому безобразию.
Я считаю, что сотрудники полиции, органов опеки, иных органов власти должны нести ответственность за незаконное вторжение в семьи, незаконное изъятие детей, за превышение своих должностных полномочий. Ведь такое происходит не только с семьями мигрантов, это происходит и с семьями наших российских граждан. Такая ситуация волнует и пугает очень многих родителей. Нужно положить конец этому безобразию.