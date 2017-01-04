ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании двух новых территорий опережающего развития (ТОР) в границах башкирских моногородов Белебей и Кумертау.

В сообщении отмечается, что создание двух новых ТОР будет содействовать развитию городских округов путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации.

Градообразующими для эти моногородов являются предприятия авиационной и автомобильной промышленности.