ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как проинформировал представителей СМИ заммэра российской столицы Пётр Бирюков, сегодня в Москве ожидается крупный снегопад, а к вечеру четверга уровень выпавших осадков может достичь 14 см.На борьбу со стихией, со слов чиновника, будет брошено порядка 11 тыс единиц дорожной спецтехники. Кроме того, в особом режиме планируется работа всех коммунальных служб региона.Опираясь на прогнозы метеорологов, Бирюков отметил, что к вечеру среды может выпасть до 2 см снега, в ночь на четверг стоит ожидать ещё до 9 см снега при усиливающемся морозе. Также весьма вероятен порывистый ветер и метель.В дневное время в четверг снежный покров прирастёт ещё на 3 см.

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«Для очистки столичных улиц и дорог, а также придомовой территории будет привлечено около 42 тыс. рабочих рук и порядка 11 тыс. единиц снегоуборочной техники, включая самосвалы, погрузчики и грейдеры», - заострил внимание Бирюков в разговоре с журналистами.Причём спецтехника будет неоднократно выезжать для уборки наиболее опасных участков.«Коммунальщики будут держать на особом контроле тротуары, места остановок общественного транспорта и подходы к метрополитену, надземные и подземные переходы, парковки и пешеходные зоны. Кроме того, от гололёда будут очищаться подходы и проезды к социально значимым объектам (магазины, рынки, школы, больницы и др.). Не останутся без внимания соответствующих служб внутриквартальные проезды и дворы», - пояснил чиновник.В связи с экстремальными погодными условиями Бирюков обратился к участникам дорожного движения с просьбой максимально повысить бдительность, неукоснительно соблюдать ПДД и не препятствовать работе снегоуборочной техники.