ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Тегеране на 29-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходила с 28 июля по 3 августа, московские школьники завоевали золотую и две серебряные медали.



Владимир Романов, ученик школы-интерната «Интеллектуал», показал лучший результат в сборной и принёс России единственную главную награду. Для него участие в соревновании международного уровня стало дебютом.



Семиклассник Егор Лифарь, выступавший наравне со старшими учениками, пополнил копилку команды серебром. Также второе место заняла единственная в сборной девушка — Александра Дроздова из Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.



В 2017 году сборную России представляли четверо школьников, все они вернулись домой с наградами: из Тегерана они привезли одну медаль высшей пробы и три серебра. Всего в соревновании приняли участие 304 ученика из 82 стран мира.



Следить за успехами московских школьников на международных олимпиадах можно на сайте Всероссийской олимпиады школьников.