ОРЕАНДА-НОВОСТИ Все образовательные учреждения Москвы 9 января работают в обычном режиме, сообщили в столичном Департаменте образования. При этом родители учащихся начальной школы (с первого по четвёртый класс) вправе сами решить, идти ли их детям на занятия.

Для пришедших школьников занятия и консультации будут проводиться в обычном режиме, для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме. В Департаменте также уточнили, что занятия на свежем воздухе для школьников всех возрастов проводиться не будут.

Дошкольные группы также будут работать в обычном режиме, при этом в соответствии с санитарными нормативами прогулки на свежем воздухе не проводятся.