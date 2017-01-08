Московские школы 9 января будут работать в обычном режиме
08.01.2017, 23:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Все образовательные учреждения Москвы 9 января работают в обычном режиме, сообщили в столичном Департаменте образования. При этом родители учащихся начальной школы (с первого по четвёртый класс) вправе сами решить, идти ли их детям на занятия.
Для пришедших школьников занятия и консультации будут проводиться в обычном режиме, для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме. В Департаменте также уточнили, что занятия на свежем воздухе для школьников всех возрастов проводиться не будут.
Дошкольные группы также будут работать в обычном режиме, при этом в соответствии с санитарными нормативами прогулки на свежем воздухе не проводятся.
Для пришедших школьников занятия и консультации будут проводиться в обычном режиме, для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме. В Департаменте также уточнили, что занятия на свежем воздухе для школьников всех возрастов проводиться не будут.
Дошкольные группы также будут работать в обычном режиме, при этом в соответствии с санитарными нормативами прогулки на свежем воздухе не проводятся.