Собянин: Московские школы вышли на мировой уровень качества образования
14.02.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На заседании столичного правительства Москвы мэр Сергей Собянин рассказал о том, что московские школы вышли на мировой уровень качества образования.
В ходе заседания руководитель образования города Москвы Исаак Калина отметил, что на состоявшейся 4-9 сентября две тысячи шестнадцатого года в Москве олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира, олимпиада мегаполисов будет проводиться каждый год. Она проводилась по четырем образовательным предметам – математике, информатике, физике и химии.
Всего было задействовано в олимпиаде сто семьдесят шесть человек и двадцати двух мегаполисов. Сергей Собянин отметил, что за последние пять лет в столице практически в два раза улучшились все основные базовые показатели образования в школьных учреждениях.
Кроме того, увеличилось практически в два раза число школ в Москве, входящих в топ-25 и топ-500. Все это говорит о том, город двигается в нужном направлении. Проведенное в две тысячи шестнадцатом году международное тестирование PISA показало, что уровень читательской и математической грамотности у столичных школьников находится на шестом месте в мире, а шестьдесят три процента учащихся входят в тройку лучших образовательных систем. Таким образом, тестирование, проведенное в Москве стало крупнейшим исследованием такого рода.
По словам Сергея Собянина огромное внимание в столице уделяется инклюзивному образовательному процессу, сегодня в школах Москвы учится около одиннадцати учащихся с ограниченными возможностями здоровья, практически это составляет сто процентов изъявивших такое желание.
Как отметил Мэр С.Собянин, образование в столице должно стать качественным и доступным, преподавательский состав должен получать достойную зарплату. Власти города для этого многое уже сделали в последние годы.
В ходе заседания руководитель образования города Москвы Исаак Калина отметил, что на состоявшейся 4-9 сентября две тысячи шестнадцатого года в Москве олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира, олимпиада мегаполисов будет проводиться каждый год. Она проводилась по четырем образовательным предметам – математике, информатике, физике и химии.
Всего было задействовано в олимпиаде сто семьдесят шесть человек и двадцати двух мегаполисов. Сергей Собянин отметил, что за последние пять лет в столице практически в два раза улучшились все основные базовые показатели образования в школьных учреждениях.
Кроме того, увеличилось практически в два раза число школ в Москве, входящих в топ-25 и топ-500. Все это говорит о том, город двигается в нужном направлении. Проведенное в две тысячи шестнадцатом году международное тестирование PISA показало, что уровень читательской и математической грамотности у столичных школьников находится на шестом месте в мире, а шестьдесят три процента учащихся входят в тройку лучших образовательных систем. Таким образом, тестирование, проведенное в Москве стало крупнейшим исследованием такого рода.
По словам Сергея Собянина огромное внимание в столице уделяется инклюзивному образовательному процессу, сегодня в школах Москвы учится около одиннадцати учащихся с ограниченными возможностями здоровья, практически это составляет сто процентов изъявивших такое желание.
Как отметил Мэр С.Собянин, образование в столице должно стать качественным и доступным, преподавательский состав должен получать достойную зарплату. Власти города для этого многое уже сделали в последние годы.