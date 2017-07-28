ОРЕАНДА-НОВОСТИ Москвичи завоевали четыре медали в девятый день XXIII Сурдоолимпийских игр. На их счету одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды. Состязания проходят с 18 по 30 июля в турецком городе Самсун. Его участниками стали более четырех тысяч спортсменов с нарушением слуха из 109 стран мира.



Ася Халаджан и Екатерина Кудрявцева заняли первое и третье места соответственно в забеге на 400 метров. Антонина Найденова была второй в спортивном ориентировании на длинной дистанции.



Сборная России по боулингу, в составе которой выступали московские спортсмены Алексей Дрожбин, Владимир Григорьев, Арсен Акопян, Дмитрий Кузнецов и Алексей Савченко, выиграла бронзовую медаль в соревнованиях пятерок.



Всего московские сурдоолимпийцы принесли в копилку сборной России 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых.



В Сурдоолимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдоолимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние — с 1949-го. Их проведение раздельно с Параолимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для параолимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.