Московское УФАС раскрыло картель поставщиков медоборудования для столичных больниц
06.03.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московское УФАС России выявило картельный сговор медицинских компаний на 18-ти аукционах с общей максимальной ценой контрактов на сумму более 37 млн рублей.
Ведомство пришло к выводу, что компании ООО «МедТайм», ООО «МЕДСТАНДАРТ-ДМ», ООО «МедДиаЛог» и ООО «НИИЦ», участвуя в торгах на поставку медицинских изделий и специального медоборудования, обменивались информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. В результате сговора, одна из указанных компаний выигрывала торги со снижением начальной цены контракта на 1-1,5%.
Ведомство пришло к выводу, что компании ООО «МедТайм», ООО «МЕДСТАНДАРТ-ДМ», ООО «МедДиаЛог» и ООО «НИИЦ», участвуя в торгах на поставку медицинских изделий и специального медоборудования, обменивались информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. В результате сговора, одна из указанных компаний выигрывала торги со снижением начальной цены контракта на 1-1,5%.