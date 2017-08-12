Московское областное УФАС возбудило дело в отношении АО "Седьмой континент" за создание дискриминационных условий для поставщиков
12.08.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты внеплановой выездной проверки Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области показали, что в договорах АО "Седьмой континент" установлены различные дискриминационные условия к поставщикам: требования по выплате вознаграждений, требования к размеру и сроку выплаты поставщиком гарантийной суммы, а также штрафные санкции для них.
Таким образом, все эти обстоятельства поставили стороны торговых отношений в неравные условия, что нарушает действующее законодательство. Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"1.
Таким образом, все эти обстоятельства поставили стороны торговых отношений в неравные условия, что нарушает действующее законодательство. Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"1.
Источник: ФАС