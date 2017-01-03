Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя Валерия Халилова
03.01.2017, 12:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя выдающегося военного музыканта генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
Кроме того, присвоением училищу почётного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых сил РФ.
Напомним, утром 25 декабря. самолёт Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта "Адлер" в Сочи. На борту самолёта находились 92 человека - военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под руководством Валерия Халилова, журналисты трёх российских телеканалов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Кроме того, присвоением училищу почётного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых сил РФ.
Напомним, утром 25 декабря. самолёт Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта "Адлер" в Сочи. На борту самолёта находились 92 человека - военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под руководством Валерия Халилова, журналисты трёх российских телеканалов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все они погибли. Возбуждено и расследуется уголовное дело.