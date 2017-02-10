ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На пяти улицах в центре Москвы количество дорожных знаков и табличек сократилось в полтора раза — с 832 до 593. Убрать 239 штук позволил эксперимент по установке уменьшенных и совмещённых знаков. На Большой Никитской улице, в Гранатном и Брюсовом переулках появились информационные таблички размером 50 на 50 сантиметров, а на Малой Никитской улице и в Скарятинском переулке — 40 на 40 сантиметров. Стандартный размер знака — 70 на 70 сантиметров.

"Мы перестали использовать информационные таблички, такие как "Инвалид" и "Платные услуги", — сейчас эти данные появились на совмещённых дорожных знаках. Это намного комфортнее для визуального восприятия информации", — рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.Как отметил заммэра, эксперимент с дорожными знаками проводится в рамках поручения Государственной комиссии по безопасности дорожного движения под руководством первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Уменьшенные знаки успешно используются во многих городах мира. Они лучше вписываются в городское пространство и соответствуют новому образу центральных улиц."Уменьшение размера и количества знаков позволит на 30 процентов сократить расходы города на их приобретение и установку", — добавил Максим Ликсутов. Он также подчеркнул, что размер знаков не повлияет на безопасность движения.