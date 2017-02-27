Москва и Душанбе усилят защиту таджикско-афганской границы
27.02.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва и Душанбе договорились активизировать усилия по защите таджикско-афганской границы, задействовав российскую военную базу. Об этом сегодня заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Состоялся полезный обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной и региональной повестки дня. Отрадно, что по большинству из них позиции наших стран практически совпадают. В частности, при обсуждении непростой ситуации в Афганистане стороны высказались за скорейшее достижение в этой стране национального примирения, заявили о готовности оказывать Кабулу содействие в продвижении соответствующего переговорного процесса", - сказал Путин.
Он добавил, что "Россия и Таджикистан разделяют озабоченности распространения в Афганистане террористических группировок, такой как, например, так называемое "Исламское государство" (запрещена в РФ).
"Мы обеспокоены бурным ростом наркотрафика, трансграничной преступности и в этой связи договорились активизировать совместные меры по защите таджикско-афганской границы, в том числе задействовав возможности расположенной в Таджикистане российской военной базы", - сказал Путин.
Дислоцируемая в Душанбе и Курган-Тюбе 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за её пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
"Состоялся полезный обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной и региональной повестки дня. Отрадно, что по большинству из них позиции наших стран практически совпадают. В частности, при обсуждении непростой ситуации в Афганистане стороны высказались за скорейшее достижение в этой стране национального примирения, заявили о готовности оказывать Кабулу содействие в продвижении соответствующего переговорного процесса", - сказал Путин.
Он добавил, что "Россия и Таджикистан разделяют озабоченности распространения в Афганистане террористических группировок, такой как, например, так называемое "Исламское государство" (запрещена в РФ).
"Мы обеспокоены бурным ростом наркотрафика, трансграничной преступности и в этой связи договорились активизировать совместные меры по защите таджикско-афганской границы, в том числе задействовав возможности расположенной в Таджикистане российской военной базы", - сказал Путин.
Дислоцируемая в Душанбе и Курган-Тюбе 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за её пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.