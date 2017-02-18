ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 февраля 2017 г. в здании Минобрнауки России состоялась встреча заместителя Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зеньковича с президентом фонда «Альянс Франсез» Ж. Клеманом.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили вопросы популяризации русского языка во Франции и французского – в России, а также обсудили перспективы российско-французского сотрудничества в области образования и молодёжных обменов.

Ж. Клеман рассказал о деятельности организаций «Альянс Франсез» в России и выразил готовность фонда участвовать в программах повышения квалификации преподавателей французского языка в России и обучения российских студентов во французских филиалах.