ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала велосезона в Москве побит прошлогодний рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах — москвичи уже совершили более 1,7 миллиона поездок на городских велосипедах. Это больше, чем за весь сезон прошлого года. При этом в течение дня велосипеды используют около 20 тысяч раз. Это рекордная цифра для системы столичного велопроката.

«В этом году количество поездок уже более 1,7 миллиона. Это уже превышает показатели за весь 2016 год. По количеству прокатов на один велосипед Москва сегодня обгоняет даже Нью-Йорк и Париж», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Как правило, сезон велопроката в городе начинается с конца апреля и заканчивается в ноябре.

В июле этого года москвичи совершили более 500 тысяч поездок на арендованных велосипедах.



Городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек — на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Сейчас число станций проката расширилось до 380.

