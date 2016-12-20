Москва оказывает активную поддержку детско-юношескому спорту
20.12.2016, 16:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин осмотрел недавно построенный Олимпийский центр синхронного плавания, расположенный на территории бывшего завода «ЗИЛ». Градоначальник рассказал, что в ближайшее время в столице также появится Центр водных видов спорта, а недавно построенный объект – Ледовый дворец – уже принял Чемпионат мира по хоккею. Сергей Собянин подчеркнул, что достижения московских спортсменов на мировых соревнованиях во многом определяется развитой спортивной инфраструктурой города. Также Мэр поблагодарил инвесторов и отметил инициативу многократной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой при создании нового центра.
Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой будет открыт для спортсменов и зрителей уже в феврале следующего года. Площадь объекта составляет 15 тысяч квадратных метров. На территории спорткомплекса размещены две водные чаши для тренировок и соревнований, акробатический зал, зал общей физподготовки, 2 хореографических зала, медико-восстановительный центр, комнаты отдыха. Трибуны центра синхронного плавания вмещают 450 зрителей. Также в здании будут работать конференц-зал, кафе и буфеты. В новом современном центре будут заниматься не только успешные спортсмены, но и юные москвичи, которые впоследствии могут войти в сборную и участвовать в соревнованиях.
Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой будет открыт для спортсменов и зрителей уже в феврале следующего года. Площадь объекта составляет 15 тысяч квадратных метров. На территории спорткомплекса размещены две водные чаши для тренировок и соревнований, акробатический зал, зал общей физподготовки, 2 хореографических зала, медико-восстановительный центр, комнаты отдыха. Трибуны центра синхронного плавания вмещают 450 зрителей. Также в здании будут работать конференц-зал, кафе и буфеты. В новом современном центре будут заниматься не только успешные спортсмены, но и юные москвичи, которые впоследствии могут войти в сборную и участвовать в соревнованиях.