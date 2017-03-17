Москва представила проекты реновации и развития города на выставке во Франции
17.03.2017, 10:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Масштабные градостроительные проекты стали основной темой столичной экспозиции на международной выставке инвестиций и недвижимости MIPIM в Каннах. Посетителей познакомили с развитием городской транспортной инфраструктуры, планами по реновации промзон, обустройству набережных Москвы-реки и созданию парков. Иностранным бизнесменам рассказали об инвестициях в строительство транспортно-пересадочных узлов.
Глава московской делегации заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил во время открытия стенда Правительства Москвы, что столичная строительная отрасль продолжает динамично развиваться.
В свою очередь руководитель столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин напомнил, что объём иностранных инвестиций, ежегодно поступающих в Москву, составляет порядка 60 миллиардов долларов США, а объём накопленных инвестиций — почти 200 миллиардов долларов. «Нам крайне важны инвестиции в сферу строительства недвижимости, транспортно-пересадочных узлов, в развитие социальной сферы, медицины, образования», — сказал Сергей Черёмин.
Более 315 миллионов евро инвестировано в развитие технопарков. «Пять лет назад в Москве было всего четыре технопарка, в этом году мы собираемся расширить их число до 45, что создаст огромные возможности для дальнейшего развития промышленности в городе», — добавил Сергей Черёмин.
До 2020 года в Москве построят почти 250 крупных транспортных хабов, а в ближайшие годы протяжённость линий столичной подземки увеличится на 130 километров.
Международная выставка недвижимости MIPIM проходит в Каннах с 14 по 17 марта. В рамках её деловой программы проходят дискуссии и круглые столы. Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин провёл переговоры с президентом метрополии Ницца — Кот д’Азур и провинции Альпы Кот д’Азур Кристианом Эстрози, а также мэром Страсбурга Роландом Рисом и обер-бургомистром Дюссельдорфа Томасом Гайзелем.
Глава московской делегации заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил во время открытия стенда Правительства Москвы, что столичная строительная отрасль продолжает динамично развиваться.
В свою очередь руководитель столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин напомнил, что объём иностранных инвестиций, ежегодно поступающих в Москву, составляет порядка 60 миллиардов долларов США, а объём накопленных инвестиций — почти 200 миллиардов долларов. «Нам крайне важны инвестиции в сферу строительства недвижимости, транспортно-пересадочных узлов, в развитие социальной сферы, медицины, образования», — сказал Сергей Черёмин.
Более 315 миллионов евро инвестировано в развитие технопарков. «Пять лет назад в Москве было всего четыре технопарка, в этом году мы собираемся расширить их число до 45, что создаст огромные возможности для дальнейшего развития промышленности в городе», — добавил Сергей Черёмин.
До 2020 года в Москве построят почти 250 крупных транспортных хабов, а в ближайшие годы протяжённость линий столичной подземки увеличится на 130 километров.
Международная выставка недвижимости MIPIM проходит в Каннах с 14 по 17 марта. В рамках её деловой программы проходят дискуссии и круглые столы. Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин провёл переговоры с президентом метрополии Ницца — Кот д’Азур и провинции Альпы Кот д’Азур Кристианом Эстрози, а также мэром Страсбурга Роландом Рисом и обер-бургомистром Дюссельдорфа Томасом Гайзелем.