Москва представит масштабную экспозицию на Международной туристской выставке
10.03.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 14 по 16 марта в Центрально-выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» (Краснопресненская набережная, 14) Департамент спорта и туризма города Москвы развернёт стенд площадью 180 кв. метров.
На выставочной площадке Москвы в зоне стенда состоятся деловые встречи с агентствами, гостиницами и другими предприятиями индустрии туризма и гостеприимства. Помимо прочего туристические компании презентуют свои авторские программы, проекты, новинки сезона, вручат специальные открытки, проведут презентации и викторины на знание интересных маршрутов по Москве и России.
Также гостей стенда ждёт насыщенная культурная программа. На входе посетителей будут встречать аниматоры музея «Коломенское» в народных костюмах. Представители Дарвинского музея проведут викторину «Тайны Дарвинского музея». А сотрудники «Булгаковского дома» расскажут о репертуаре актёров музея-театра, играющих роли героев произведений Булгакова.
Профессионалов туристической отрасли заинтересует презентация мобильных приложений и система онлайн-бронирования, с помощью которых туристы смогут получить достоверную информацию и необходимые услуги для комфортного, интересного и безопасного пребывания в столице.
Торжественное открытие состоится 14 марта в 13:00.
На выставочной площадке Москвы в зоне стенда состоятся деловые встречи с агентствами, гостиницами и другими предприятиями индустрии туризма и гостеприимства. Помимо прочего туристические компании презентуют свои авторские программы, проекты, новинки сезона, вручат специальные открытки, проведут презентации и викторины на знание интересных маршрутов по Москве и России.
Также гостей стенда ждёт насыщенная культурная программа. На входе посетителей будут встречать аниматоры музея «Коломенское» в народных костюмах. Представители Дарвинского музея проведут викторину «Тайны Дарвинского музея». А сотрудники «Булгаковского дома» расскажут о репертуаре актёров музея-театра, играющих роли героев произведений Булгакова.
Профессионалов туристической отрасли заинтересует презентация мобильных приложений и система онлайн-бронирования, с помощью которых туристы смогут получить достоверную информацию и необходимые услуги для комфортного, интересного и безопасного пребывания в столице.
Торжественное открытие состоится 14 марта в 13:00.