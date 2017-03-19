Москва в этом году планирует выставить на торги 20 проектов ТПУ
19.03.2017, 12:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По 20 проектам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве планируется провести торги в этом году, рассказал заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас ведётся оформление земельных участков и подготовка градостроительной документации.
Он также отметил, что за счёт бюджета города необходимо спроектировать технологическую часть ТПУ, чтобы инвесторы могли в дальнейшем размещать свои объекты.
"В этом году будет выставлен на торги ряд крупных узлов на Московском центральном кольце, например, в районе станций "Войковская" и "Зорге", а также ряд проектов на строящейся Кожуховской линии метро: транспортно-пересадочный узел на станции метро "Нижегородская улица" и другие", — сказал Хуснуллин.
Всего в столице на разных стадиях работ находится 68 транспортно-пересадочных узлов. Заммэра отметил, что ТПУ обеспечивают удобные пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также позволяют создать дополнительные рабочие места благодаря строительству коммерческих объектов.
Он также отметил, что за счёт бюджета города необходимо спроектировать технологическую часть ТПУ, чтобы инвесторы могли в дальнейшем размещать свои объекты.
"В этом году будет выставлен на торги ряд крупных узлов на Московском центральном кольце, например, в районе станций "Войковская" и "Зорге", а также ряд проектов на строящейся Кожуховской линии метро: транспортно-пересадочный узел на станции метро "Нижегородская улица" и другие", — сказал Хуснуллин.
Всего в столице на разных стадиях работ находится 68 транспортно-пересадочных узлов. Заммэра отметил, что ТПУ обеспечивают удобные пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также позволяют создать дополнительные рабочие места благодаря строительству коммерческих объектов.