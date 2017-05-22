Москвичи получат бесплатную юридическую помощь по вопросам реновации жилья
22.05.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Адвокатская палата Москвы будет давать бесплатные консультации москвичам по вопросам реновации жилья. "Мы в рамках оказания бесплатной юридической помощи будем консультировать москвичей в отношении тех прав, которые у них имеются в связи с этим законом", - рассказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник на встрече с депутатами Мосгордумы.
Соглашение о бесплатной юридической помощи Адвокатская палата Москвы и Городская Дума уже подписали. Его реализацию начнут уже на этой неделе.
"Мы планируем совместно с адвокатами провести приёмы москвичей в различных центрах госуслуг, так как москвичи приходят туда, чтобы принять участие в голосовании. Эти адреса в течение недели опубликуют на сайте Мосгордумы, будет составлен график - когда к какому депутату можно прийти. Также мы запланировали единый день приёма в Московской городской Думе, когда все депутаты будут консультировать именно по вопросам реновации и каждый москвич сможет прийти и задать свои вопросы и адвокатам, и депутатам", - объяснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В программу реновации в основном могут попасть дома, построенные в 1950-х - начале 1970-х годов, которые морально и технически устарели. В проект программы войдут только те дома, большинство жителей которых (две трети) выскажутся за. Проголосовать можно в проекте "Активный гражданин", в центре госуслуг "Мои документы" или на общем собрании собственников помещений.
Новые дома будут строить из современных материалов. Большинство из них планируют возвести по индивидуальным проектам. Квартиры в таких домах получат отделку комфорткласса, поэтому дополнительный ремонт не потребуется. Территорию вокруг нового жилья благоустроят и создадут комфортные условия для маломобильных горожан. Московский закон, который даёт дополнительные гарантии участникам проекта программы реновации жилья, уже подписал Сергей Собянин.
Соглашение о бесплатной юридической помощи Адвокатская палата Москвы и Городская Дума уже подписали. Его реализацию начнут уже на этой неделе.
"Мы планируем совместно с адвокатами провести приёмы москвичей в различных центрах госуслуг, так как москвичи приходят туда, чтобы принять участие в голосовании. Эти адреса в течение недели опубликуют на сайте Мосгордумы, будет составлен график - когда к какому депутату можно прийти. Также мы запланировали единый день приёма в Московской городской Думе, когда все депутаты будут консультировать именно по вопросам реновации и каждый москвич сможет прийти и задать свои вопросы и адвокатам, и депутатам", - объяснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В программу реновации в основном могут попасть дома, построенные в 1950-х - начале 1970-х годов, которые морально и технически устарели. В проект программы войдут только те дома, большинство жителей которых (две трети) выскажутся за. Проголосовать можно в проекте "Активный гражданин", в центре госуслуг "Мои документы" или на общем собрании собственников помещений.
Новые дома будут строить из современных материалов. Большинство из них планируют возвести по индивидуальным проектам. Квартиры в таких домах получат отделку комфорткласса, поэтому дополнительный ремонт не потребуется. Территорию вокруг нового жилья благоустроят и создадут комфортные условия для маломобильных горожан. Московский закон, который даёт дополнительные гарантии участникам проекта программы реновации жилья, уже подписал Сергей Собянин.