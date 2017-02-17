Москвичи проголосовали за создание 20 новых парков в столице
17.02.2017, 17:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По результатам голосования на портале «Активный гражданин» более 82 процентов горожан одобрили обустройство 20 зон отдыха рядом с жилыми кварталами.
Такие зоны отдыха создаются в рамках проекта «Парк по месту жительства», который работает в столице уже более трёх лет. Благодаря ему во многих районах города появились уютные общественные пространства, где комфортно отдыхать и взрослым, и детям. В их создании непосредственное участие принимают москвичи: они определяют, где обустроить парк, какие деревья в нём посадить и какие элементы архитектурного и ландшафтного дизайна использовать.
Своё мнение о планах на этот год высказали больше 207 тысяч участников, причём по каждому парку голосовало от пяти до 12 тысяч горожан. Идея создать парки в районах Левобережный, Богородское и Очаково-Матвеевское получила наибольший отклик. За них проголосовало более 90 процентов участников. От 85 до 90 процентов голосов получили парки в районах Аэропорт, Останкинский, Перово, Даниловский, Южнопортовый, Коньково, Ясенево, Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники и Мосрентген. А за благоустройство зон отдыха в Тимирязевском, Северном, Печатниках, Нижегородском, Тёплом Стане и Митине проголосовали от 80 до 85 «активных граждан».
Участники проекта выбирали также основные виды работ, которые необходимы в новых зонах отдыха. Чаще всего (в среднем более 25 процентов) они голосовали за дополнительное озеленение территорий. В среднем 23,5 процента участников голосования одобрили скамейки и урны для мусора, около 19 процентов — тропинки для прогулок, столько же — детские площадки, а чуть более девяти процентов — клумбы и цветники.
Свои предложения по благоустройству парков оставили около пяти процентов «активных граждан». Они высказались за то, чтобы улучшить освещение, оборудовать спортивные площадки и установить туалеты.
Такие зоны отдыха создаются в рамках проекта «Парк по месту жительства», который работает в столице уже более трёх лет. Благодаря ему во многих районах города появились уютные общественные пространства, где комфортно отдыхать и взрослым, и детям. В их создании непосредственное участие принимают москвичи: они определяют, где обустроить парк, какие деревья в нём посадить и какие элементы архитектурного и ландшафтного дизайна использовать.
Своё мнение о планах на этот год высказали больше 207 тысяч участников, причём по каждому парку голосовало от пяти до 12 тысяч горожан. Идея создать парки в районах Левобережный, Богородское и Очаково-Матвеевское получила наибольший отклик. За них проголосовало более 90 процентов участников. От 85 до 90 процентов голосов получили парки в районах Аэропорт, Останкинский, Перово, Даниловский, Южнопортовый, Коньково, Ясенево, Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники и Мосрентген. А за благоустройство зон отдыха в Тимирязевском, Северном, Печатниках, Нижегородском, Тёплом Стане и Митине проголосовали от 80 до 85 «активных граждан».
Участники проекта выбирали также основные виды работ, которые необходимы в новых зонах отдыха. Чаще всего (в среднем более 25 процентов) они голосовали за дополнительное озеленение территорий. В среднем 23,5 процента участников голосования одобрили скамейки и урны для мусора, около 19 процентов — тропинки для прогулок, столько же — детские площадки, а чуть более девяти процентов — клумбы и цветники.
Свои предложения по благоустройству парков оставили около пяти процентов «активных граждан». Они высказались за то, чтобы улучшить освещение, оборудовать спортивные площадки и установить туалеты.