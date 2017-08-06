Москвичи завоевали пять медалей на чемпионате России по академической гребле
06.08.2017, 20:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве на гребном канале «Крылатское» проходит чемпионат России по академической гребле 2017 года.
Около 400 спортсменов со всей страны борются за призовые места турнира и возможность отобраться на чемпионат мира 2017 года, который состоится в сентябре – октябре в США.
5 августа гребцы разыграли десять комплектов медалей в классах лодок: ЖА – 1х, 2-, 2х, 4-; ЖА л/в – 2х; МА – 1х, 2-, 2х, 4-; МА л/в – 2х.
Москвички Анастасия Лебедева и Анастасия Янина выиграли золотую медаль в соревнованиях двоек легкого веса, продемонстрировав результат 07:26,050. Вторыми финишировали Елена Сенюкова и Юлия Черноусова (Самарская и Липецкая области) – 07:51,721. Бронзовая медаль – у спортсменок из Калужской области Алены Макаровой и Заррины Михайловой (07:52.501).
Кира Ювченко вместе Елизаветой Корниенко (Липецкая область/Сакнкт-Петербург) в составе экипажа двойки без рулевого стали обладательницами серебряной награды – 07:28,360. Чемпионками страны в этом классе стали Анастасия Карабельщиковаи и Юлия Иноземцева – 07:25.052. Третьими стали Ольга Нестеренко и Екатерина Козленко – 07:50,414.
К «золоту» и «серебру» столичные гребцы добавили три бронзовые медали. Александр Кузнецов, Никита Шевчук, Антон Кульша и Максим Корнеев – в мужской и четверке без рулевого; Анна Карпова – в составе экипажа женской четверки без рулевого и Юрий Пешков – в двойке парной легкого веса.
Соревнования завершатся сегодня, 6 августа.
Около 400 спортсменов со всей страны борются за призовые места турнира и возможность отобраться на чемпионат мира 2017 года, который состоится в сентябре – октябре в США.
5 августа гребцы разыграли десять комплектов медалей в классах лодок: ЖА – 1х, 2-, 2х, 4-; ЖА л/в – 2х; МА – 1х, 2-, 2х, 4-; МА л/в – 2х.
Москвички Анастасия Лебедева и Анастасия Янина выиграли золотую медаль в соревнованиях двоек легкого веса, продемонстрировав результат 07:26,050. Вторыми финишировали Елена Сенюкова и Юлия Черноусова (Самарская и Липецкая области) – 07:51,721. Бронзовая медаль – у спортсменок из Калужской области Алены Макаровой и Заррины Михайловой (07:52.501).
Кира Ювченко вместе Елизаветой Корниенко (Липецкая область/Сакнкт-Петербург) в составе экипажа двойки без рулевого стали обладательницами серебряной награды – 07:28,360. Чемпионками страны в этом классе стали Анастасия Карабельщиковаи и Юлия Иноземцева – 07:25.052. Третьими стали Ольга Нестеренко и Екатерина Козленко – 07:50,414.
К «золоту» и «серебру» столичные гребцы добавили три бронзовые медали. Александр Кузнецов, Никита Шевчук, Антон Кульша и Максим Корнеев – в мужской и четверке без рулевого; Анна Карпова – в составе экипажа женской четверки без рулевого и Юрий Пешков – в двойке парной легкого веса.
Соревнования завершатся сегодня, 6 августа.
Источник: http://sport.mos.ru