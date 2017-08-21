ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жара в столичном регионе вскоре сменится прохладной погодой и дождями.

В понедельник и вторник, 21 и 22 августа, воздух прогреется до 29 градусов. Но уже в среду, 23 августа, столбики термометров немного опустятся и покажут 23–25 градусов, а в четверг, 24 августа, будет еще прохладнее — 20–22 градуса. Ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.



Максимальная температура в пятницу — 24 градуса. Сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Такая же погода ожидается в субботу, 26 августа.