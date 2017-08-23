"Мострансавто" закупит более 500 автобусов с автоматическими подъемниками для инвалидов
23.08.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 1,7 тысячи новых автобусов поступят в ГУП "Мострансавто" до марта 2018 года, свыше 500 из них будут оборудованы автоматическими подъёмниками для посадки инвалидов, сообщил официальному порталу правительства Московской области сотрудник пресс-службы предприятия.
"С сентября 2017 года по март 2018 года в ГУП МО "Мострансавто" ожидается поставка новых автобусов в количестве 1758 единиц, все они будут приспособлены для проезда маломобильных групп граждан. 540 автобусов будут оснащены автоматическими подъёмниками", – сказал собеседник портала.
По его словам, около 1,22 тыс. автобусов будут оборудованы механическими аппарелями.
С выходом на линию нового подвижного состава средний возраст автопарка будет составлять четыре года, в настоящий момент он составляет шесть лет.
Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто» осуществляет перевозки жителей Московской области и города Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки. Компания была создана в 1926 году.
"С сентября 2017 года по март 2018 года в ГУП МО "Мострансавто" ожидается поставка новых автобусов в количестве 1758 единиц, все они будут приспособлены для проезда маломобильных групп граждан. 540 автобусов будут оснащены автоматическими подъёмниками", – сказал собеседник портала.
По его словам, около 1,22 тыс. автобусов будут оборудованы механическими аппарелями.
С выходом на линию нового подвижного состава средний возраст автопарка будет составлять четыре года, в настоящий момент он составляет шесть лет.
Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто» осуществляет перевозки жителей Московской области и города Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки. Компания была создана в 1926 году.
Источник: http://mosreg.ru