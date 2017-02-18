ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала 2017 года Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда Республики Татарстан в области охраны труда в строительстве проведено 185 проверок. Саморегулируемой организацией Республики Татарстан «Содружество строителей» с выездом на объекты проведены проверки 18 организаций – членов СРО.

Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Обращаясь к участникам совещания, Ирек Файзуллин призвал всех усилить работу с организациями строительного комплекса в части соблюдения правил и норм техники безопасности, провести все необходимые мероприятия, контрольно-надзорным органам - продолжить проверки строящихся объектов.

Далее Ирек Файзуллин сообщил о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда в районах Татарстана.

В ходе совещания Рустам Минниханов прокомментировал критику, прозвучавшую со стороны ряда федеральных СМИ в отношении ситуации с расселением граждан из аварийного жилья в республике. Рустам Минниханов поручил всем ведомствам уделить этому вопросу самое серьёзное и пристальное внимание. По его словам, необходимо собрать всю документацию, иметь акты обследования домов и экспертизы о состоянии домов, на основании которых приняты решения о включении зданий в аварийный фонд.

«НТВ показало критическую передачу по расселению из аварийного жилья в республике, - сказал Рустам Минниханов. – Для реагирования на критику у нас есть аргументированные доводы. Надо помнить и о том, что те дома, которые сами жильцы не считали аварийными, мы - после обследования - сняли с программы переселения из аварийного фонда. Более 1 тыс. домов было снято с программы. Все дома, которые могли быть переведены из аварийного фонда и состояние которых позволяло это сделать, мы перевели и затем включили их в программу капитального ремонта жилья. Сегодня необходимо собрать и обобщить все имеющиеся материалы по этому вопросу. Конечно, любой человек, любой прохожий на улице может сказать – «здесь, в этом доме, можно жить». Так, один человек считает, что в доме можно жить, а 20 других считают, что жить нельзя. Но есть ещё и специальные комиссии. Поэтому давайте исходить из решений комиссии, которая проводила обследования жилых домов. Важно, чтобы все необходимые документы, в том числе и решения комиссии, были и в Правительстве РТ, и у прокуратуры».

Далее Ирек Файзуллин сообщил данные по плановому вводу жилья. Так, на 17 февраля в республике введено 389,7 тыс. кв. м. жилья, или 16,2% от годового плана.

По программе социальной ипотеки введено 14 домов на 693 квартиры площадью 35 тыс. кв. м., в том числе за прошедшие две недели - 3 дома площадью 4,6 тыс. кв. м. на 89 квартир (Верхнеуслонский район – 2, Лениногорский район – 1).

В целом из 197 строящихся объектов программы соципотеки в высокой степени готовности находятся 86 объектов; в средней степени готовности находится 45 объектов; в низкой степени готовности находится 66 объектов.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 13 жилых домов общей площадью 22,6 тыс. кв. метров. На сегодня введены в эксплуатацию 3 объекта. Ситуация по строящимся 10 объектам такова: на 7 объектах строительно-монтажные работы завершены; на 2 объектах ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем; на 1 объекте ведется устройство стен.