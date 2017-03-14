На Алтае под рапс отведут порядка 50 тыс. га
14.03.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последнее десятилетие аграрии региона увеличили площади сева рапса более чем в 3,5 раза. В последние годы под эту культуру на Алтае отводят около 50 тыс. га.
В 2017 году площадь сева культуры сохранится. Валовой сбор рапса в 2016 году стал самым большим с 2000 года. В прошлом году его получили 49 тыс. т (в 2000 году объём производства в крае был 2 тыс. т).
В Алтайском крае - хорошая перерабатывающая база масличных культур, её годовая мощность - более чем 500 тысяч тонн. На предприятиях переработки, кроме подсолнечника, востребованы и другие масличные культуры, в числе которых - рапс.
В 2017 году площадь сева культуры сохранится. Валовой сбор рапса в 2016 году стал самым большим с 2000 года. В прошлом году его получили 49 тыс. т (в 2000 году объём производства в крае был 2 тыс. т).
В Алтайском крае - хорошая перерабатывающая база масличных культур, её годовая мощность - более чем 500 тысяч тонн. На предприятиях переработки, кроме подсолнечника, востребованы и другие масличные культуры, в числе которых - рапс.